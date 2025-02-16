«Белтелеком» объявил о новшествах для клиентов3
- 16.02.2025, 16:50
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Подробности.
«Белтелеком» объявил о новшествах для клиентов. Об этом сообщается на сайте организации. Также «Белтелеком» предупредил о мошеннической схеме: под видом этой компании предлагают инвестиционный доход.
«Белтелеком» ввел новшества для ZALA. С 10 февраля в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA на кнопке 29 началось вещание нового тестового телеканала «Светлое ТВ». Это круглосуточный белорусский телеканал, в эфире которого передачи образовательной, культурно-просветительной и детской направленности.
С 3 февраля на 54-й кнопке началась трансляция тестового телеканала «viju TV1000 Драма».
С 10 февраля прекратилась трансляция тестовых телеканалов «ЖИВИ!» и «Да Винчи».
С 1 марта «Белтелеком» введет изменение по оказанию услуг по предварительной оплате для юрлиц. Организация будет по-новому предоставлять документы, которые подтверждают выполненные услуги.