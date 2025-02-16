Президент Финляндии назвал три шага к миру в Украине 9 16.02.2025, 17:10

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Александер Стубб

Фото: Getty Images

Александер Стубб вспомнил опыт Финляндии во время Второй мировой войны.

Президент Финляндии Александер Стубб, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, назвал три этапа, через которые должна пройти Украина для достижения мира. По его словам, первым этапом должны стать предварительные переговоры и перевооружение Украины.

«Первая фаза – это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы», – сказал он.

Второй этап, по мнению Стубба, должен включать договор о прекращении огня, демаркации границы и международном мониторинге. На этом же этапе должен состояться обмен пленными и возвращение Россией украинских детей.

Также президент Финляндии добавил: «Если Россия снова нападет на Украину, то Украина будет автоматически принята в НАТО».

На третьем этапе должна быть обеспечена независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины, считает он. В этом контексте Стубб вспомнил опыт Финляндии во время Второй мировой войны, когда страна сумела сохранить свою независимость, но потеряла часть территорий и возможность самостоятельно выбирать внешнеполитических партнеров.

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