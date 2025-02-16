Минчанин выпил литр водки и начал угрожать сожительнице 4 16.02.2025, 17:13

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Теперь у него проблемы.

В Минске 39-летний мужчина из ревности с кухонным топориком напал на свою сожительницу. Он ударил ее и угрожал убийством. Сейчас мужчина находится под стражей. Об этом госагентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Фрунзенского района столицы.

По информации прокуратуры, минчанин официально нигде не работает, у него нет постоянного места жительства. При этом раньше его уже пять раз привлекали к уголовной ответственности. На нем также «висит» не снятая и не погашенная судимость.

В день ЧП он дома выпил литр водки и стал ругаться с сожительницей. Возмущался по поводу быта, проявлял чувство ревности. В какой-то момент от слов он перешел к действиям. Когда женщина лежала на диване, он взял кухонный топорик и ударил ее по голове. Параллельно мужчина угрожал ей, что ее убьет и причинит тяжкие телесные повреждения. К сказанному сожительница отнеслась серьезно и боялась, что он так и сделает.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

— Ему предъявлено обвинение в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться ее осуществления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Игорь Жибуль. — Вину гражданин признал полностью, в отношении него санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

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