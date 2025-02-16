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В США баскетболист забросил мяч в корзину, прыгнув через авто

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  • 16.02.2025, 17:32
  • 2,118
В США баскетболист забросил мяч в корзину, прыгнув через авто
Мэк Маккланг

Видео.

Американский игрок «Орландо» Мэк Маккланг стал победителем конкурса данков, который состоялся в рамках уикенда всех звезд НБА.

В финальном раунде он одолел баскетболиста «Сан-Антонио» Стефона Касла. Также в конкурсе участвовали форвард «Чикаго» Матас Бузелис и игрок «Милуоки» Андре Джексон-младший.

Особенно эффективным выдался прыжок Маккланга через автомобиль.

Мэк, выступающий в G-лиге, уже стал трехкратным победителем соревнования и повторил рекорд турнира. Он является первым в истории конкурса баскетболистом, который выиграл его трижды подряд. До него три победы одержал Нейт Робинсон — 2006, 2009 и 2010 годы.

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