В США баскетболист забросил мяч в корзину, прыгнув через авто 3 16.02.2025, 17:32

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Мэк Маккланг

Видео.

Американский игрок «Орландо» Мэк Маккланг стал победителем конкурса данков, который состоялся в рамках уикенда всех звезд НБА.

В финальном раунде он одолел баскетболиста «Сан-Антонио» Стефона Касла. Также в конкурсе участвовали форвард «Чикаго» Матас Бузелис и игрок «Милуоки» Андре Джексон-младший.

Особенно эффективным выдался прыжок Маккланга через автомобиль.

Мэк, выступающий в G-лиге, уже стал трехкратным победителем соревнования и повторил рекорд турнира. Он является первым в истории конкурса баскетболистом, который выиграл его трижды подряд. До него три победы одержал Нейт Робинсон — 2006, 2009 и 2010 годы.

EVERY MAC MCCLUNG DUNK FROM THE 2025 #ATTSlamDunk 🤯



He scored a 50 on EVERY dunk 📈 pic.twitter.com/AZ1tLQXHuF — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2025

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