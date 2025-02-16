У России разваливаются отношения со стратегическими партнерами Леонид Невзлин

16.02.2025, 18:18

1,384

Леонид Невзлин

Из-за санкций связываться с российской нефтью стало рискованно.

У России разваливаются отношения со стратегическими партнерами. В Сирии Москва никак не может договориться с новой властью о сохранении российских военных баз. А теперь еще и проблемы с Индией. Индийские покупатели нефти отказались работать с попавшими под санкции танкерами, в какой бы валюте ни проводились сделки, даже в индийских рупиях, пишет Reuters.

Параллельно Дональд Трамп после встречи с премьером Индии Нарендрой Моди объявил: США станут ведущим поставщиком нефти и газа в Индию. И это новость, которая вряд ли порадует Кремль. Сейчас США входят в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Индию. Но лидируют — Россия и Саудовская Аравия. То есть, кому-то придется потесниться и освободить место. И уже ясно, кто это будет в первую очередь.

При этом Индия крайне важна для РФ, поскольку наряду с Китаем стала основным рынком сбыта российской нефти. Однако связываться с российской нефтью все больше рисков из-за санкций.

Леонид Невзлин, telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com