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У России разваливаются отношения со стратегическими партнерами

  • Леонид Невзлин
  • 16.02.2025, 18:18
  • 1,384
У России разваливаются отношения со стратегическими партнерами
Леонид Невзлин

Из-за санкций связываться с российской нефтью стало рискованно.

У России разваливаются отношения со стратегическими партнерами. В Сирии Москва никак не может договориться с новой властью о сохранении российских военных баз. А теперь еще и проблемы с Индией. Индийские покупатели нефти отказались работать с попавшими под санкции танкерами, в какой бы валюте ни проводились сделки, даже в индийских рупиях, пишет Reuters.

Параллельно Дональд Трамп после встречи с премьером Индии Нарендрой Моди объявил: США станут ведущим поставщиком нефти и газа в Индию. И это новость, которая вряд ли порадует Кремль. Сейчас США входят в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Индию. Но лидируют — Россия и Саудовская Аравия. То есть, кому-то придется потесниться и освободить место. И уже ясно, кто это будет в первую очередь.

При этом Индия крайне важна для РФ, поскольку наряду с Китаем стала основным рынком сбыта российской нефти. Однако связываться с российской нефтью все больше рисков из-за санкций.

Леонид Невзлин, telegram

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