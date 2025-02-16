В Минске пьяный мужчина пошел на милиционеров с ножами 1 16.02.2025, 18:23

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Те выстрелили ему в ногу.

В Минске будут судить 32-летнего местного жителя, который дебоширил после застолья в гостях, а затем пошел с ножами приехавших на вызов милиционеров. Мужчина при этом уже имеет непогашенную судимость. Об этом пишет госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Партизанского района столицы.

Минчанин с женой выпивал дома у знакомого на улице Холмогорской. На следующий день компания продолжила «отдыхать», но сильно нетрезвый гость стал сам с собой разговаривать, стучать кулаком в стену, «тыкать лезвием кухонного ножа в столешницу» и причинять себе телесные повреждения. Тогда хозяин квартиры вызвал милицию.

Приехавшие на вызов сотрудники застали нетрезвого мужчину с двумя ножами в руках. Как рассказали в прокуратуре, тот закричал «Идите сюда!» и направился в их сторону. Милиционер достал пистолет и потребовал минчанина бросить ножи и лечь на пол. А когда тот не подчинился, выстрелил ему в ногу.

На буйного минчанина завели «уголовку» за сопротивление сотруднику при выполнении им должностных обязанностей, сопряженное с угрозой насилия (ч.2 ст. 363 Уголовного кодекса). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Как дополнили в милиции, обвиняемый не работает, а раньше не раз привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость. Вину он признал и раскаялся в содеянном.

Мужчину заключили под стражу. Однако по заключению экспертов он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма и наркомании.

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