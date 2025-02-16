Зеленский ответил, что бы сказал Путину на переговорах 5 16.02.2025, 18:31

2,550

Владимир Зеленский

Президент Украины жестко отреагировал на вопрос журналиста.

Российский диктатор Владимир Путин — убийца, и это не изменится. Украинские партнеры могут помочь Киеву его побороть.

Об этом заявил украинский президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Отвечая на вопрос журналиста, относительно того, что бы президент сказал Путину, если бы они встретились для мирных переговоров, Зеленский назвал российского лидера «убийцей» и «террористом».

«Он убийца, и он никогда не изменится. И именно поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить (с территории Украины, - ред.). Вот почему я должен об этом говорить. Чтобы наши союзники могли дать мне такую силу, чтобы его вытеснить», - сказал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com