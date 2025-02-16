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Зеленский ответил, что бы сказал Путину на переговорах

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  • 16.02.2025, 18:31
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Зеленский ответил, что бы сказал Путину на переговорах
Владимир Зеленский

Президент Украины жестко отреагировал на вопрос журналиста.

Российский диктатор Владимир Путин — убийца, и это не изменится. Украинские партнеры могут помочь Киеву его побороть.

Об этом заявил украинский президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Отвечая на вопрос журналиста, относительно того, что бы президент сказал Путину, если бы они встретились для мирных переговоров, Зеленский назвал российского лидера «убийцей» и «террористом».

«Он убийца, и он никогда не изменится. И именно поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить (с территории Украины, - ред.). Вот почему я должен об этом говорить. Чтобы наши союзники могли дать мне такую силу, чтобы его вытеснить», - сказал Зеленский.

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