Зеленский ответил, что бы сказал Путину на переговорах

Зеленский ответил, что бы сказал Путину на переговорах5
- 16.02.2025, 18:31
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Президент Украины жестко отреагировал на вопрос журналиста.
Российский диктатор Владимир Путин — убийца, и это не изменится. Украинские партнеры могут помочь Киеву его побороть.
Об этом заявил украинский президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.
Отвечая на вопрос журналиста, относительно того, что бы президент сказал Путину, если бы они встретились для мирных переговоров, Зеленский назвал российского лидера «убийцей» и «террористом».
«Он убийца, и он никогда не изменится. И именно поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить (с территории Украины, - ред.). Вот почему я должен об этом говорить. Чтобы наши союзники могли дать мне такую силу, чтобы его вытеснить», - сказал Зеленский.