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Ермак: Украина определила «красные линии» интересов на встречах с Келлогом и Вэнсом

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  • 16.02.2025, 18:49
Ермак: Украина определила «красные линии» интересов на встречах с Келлогом и Вэнсом
Андрей Ермак

Диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС.

Украина очертила «красные линии» собственных интересов на встречах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Украина четко определила «красные линии» собственных интересов», - отметил Ермак.

Как отметил руководитель ОП, разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но «оно требует еще времени и идей для доработки».

«На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС», - добавил он.

Ермак назвал нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности одной из важнейших за последние годы. По его словам, во время конференции «произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны».

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