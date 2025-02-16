Ермак: Украина определила «красные линии» интересов на встречах с Келлогом и Вэнсом

Ермак: Украина определила «красные линии» интересов на встречах с Келлогом и Вэнсом1
- 16.02.2025, 18:49
Диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС.
Украина очертила «красные линии» собственных интересов на встречах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
«Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Украина четко определила «красные линии» собственных интересов», - отметил Ермак.
Как отметил руководитель ОП, разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но «оно требует еще времени и идей для доработки».
«На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС», - добавил он.
Ермак назвал нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности одной из важнейших за последние годы. По его словам, во время конференции «произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны».