Богослужения на языке жестов стали проводить в Минске

Богослужения на языке жестов стали проводить в Минске2
- 16.02.2025, 19:10
Часовня располагается в здании предприятия «Виток» по ул. Гусовского.
В Минске открылась часовня для слабослышащих людей.
Здесь будут проводить богослужения на жестовом языке.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.
Малый храм освятил митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Часовня располагается в здании предприятия «Виток» по ул. Гусовского. На этой фабрике много лет трудятся инвалиды с нарушением слуха.