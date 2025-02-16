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Богослужения на языке жестов стали проводить в Минске

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  • 16.02.2025, 19:10
Богослужения на языке жестов стали проводить в Минске

Часовня располагается в здании предприятия «Виток» по ул. Гусовского.

В Минске открылась часовня для слабослышащих людей.

Здесь будут проводить богослужения на жестовом языке.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.

Малый храм освятил митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Часовня располагается в здании предприятия «Виток» по ул. Гусовского. На этой фабрике много лет трудятся инвалиды с нарушением слуха.

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