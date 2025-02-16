Брестские спасатели придумали, как не пустить рыбаков на тонкий лед 7 16.02.2025, 19:25

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Вдоль берегов реки Мухавец они начали ломать лед.

На реке Мухавец в Бресте спасатели проводят операцию, которая призвана предотвратить выход рыбаков на тонкий опасный лед.

Об этом сообщает Брестский горисполком.

«Спасатели принимают меры. В любимом Бресте спасатели разрушают лед вдоль берегов реки Мухавец, чтобы не допустить трагедий с рыбаками», - говорится в сообщении.

«Не выходите на неокрепший лед! Это опасно для жизни!», - призывают там.

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