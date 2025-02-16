Зеленский считает возможной победу над Россией военным путем 7 16.02.2025, 19:28

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Для этого нужна поддержка партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его мнению, Украина все еще может одержать победу над Россией военным путем. Однако это приведет к большим потерям, и без помощи партнеров будет тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства каналу NBC News.

«Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть», - заявил президент.

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