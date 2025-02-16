закрыть
16 февраля 2025, воскресенье, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский считает возможной победу над Россией военным путем

7
  • 16.02.2025, 19:28
  • 2,310
Зеленский считает возможной победу над Россией военным путем

Для этого нужна поддержка партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его мнению, Украина все еще может одержать победу над Россией военным путем. Однако это приведет к большим потерям, и без помощи партнеров будет тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства каналу NBC News.

«Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть», - заявил президент.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников