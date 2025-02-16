Как выросли цены в Беларуси за последние четыре года 1 16.02.2025, 19:41

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Особенно подорожали помидоры.

Специалисты Thinktanks посмотрели, на какие товары в Беларуси больше всего выросли цены за последние четыре года.

Согласно данным Белстата, за четыре года заметно выросли цены на чеснок и зеленый лук. Если в декабре 2020 года килограмм зеленого лука стоил 15,60 руб., то в декабре 2024 года — 27,14 руб. Килограмм чеснока в декабре 2020 года стоил 7,39 руб., а в декабре 2024 года — 17,22 руб.

Также из овощей и фруктов заметно выросли цены на помидоры (с 4,94 руб. до 13,01 руб.), салат листовой (с 7,98 руб. до 27,67 руб.), клубнику (с 23,56 до 76,95), персики и нектарины (с 8,57 руб. до 54,11 руб.).

Красная рыба и икра тоже выросли в цене. Если в декабре 2020 года рыба соленая и пряная лососевая стоила 29,68 руб. за килограмм, то в декабре 2024 года — 45,06 руб. за килограмм. Стоимость же икры лососевой увеличилась с 121,98 руб. до 263,42 руб.

В среднем за четыре года на 10 руб. за килограм подорожали разные виды конфет. Различные сорта вина тоже выросли в цене в среднем на 10 рублей. А вот стоимость коньяка импортного увеличилась с 56,04 руб. до 70,31 руб.

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