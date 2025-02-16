Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию 7 16.02.2025, 19:51

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Для подготовки визита Зеленского.

Украинская правительственная делегация прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила первая вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко. «В ближайшие дни у нас запланированы десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, мы готовимся к подписанию важных экономических соглашений со странами региона», — написала она на своей странице в Facebook.

Свириденко отметила, что уже провела переговоры с представителями местного бизнеса. По ее словам, укрепление экономических связей между Украиной и Саудовской Аравией способствует не только развитию двух стран, но и повышению региональной и глобальной безопасности. «Мы представили проекты в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура», — сказала Свириденко. Также обсуждаются крупные проекты государственно-частного партнерства и возможности приватизации, добавила министр, подчеркнув, что Саудовская Аравия активно поддерживает Украину.

Ранее Reuters и Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что в ближайшие дни в Саудовской Аравии может состояться встреча представителей США и России. Целью переговоров является обсуждение путей завершения войны в Украине. По информации Reuters, ключевая задача — организация саммита с участием президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Однако, как уточняла Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника, для Киева информация о предстоящих переговорах стала неожиданной, в связи с чем украинская сторона не планировала направлять свою делегацию в Саудовскую Аравию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Украина не намерена отправлять переговорщиков в Саудовскую Аравию. Он пояснил это тем, что на данном этапе «нет конкретных предложений или тем для обсуждения».

Телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники, сообщал, что Украина не была приглашена к участию в переговорах между США и Россией и не получила никакой официальной информации о предстоящей встрече.

14 февраля Владимир Зеленский анонсировал свои поездки в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Президент указывал, что встречи с представителями США или России в рамках этих визитов не запланированы, а основной целью поездок, по его словам, является обсуждение вопросов обмена пленными.

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