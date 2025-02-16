Ученые нашли под Смолевичами прилетевший из космоса метеорит

Ученые нашли под Смолевичами прилетевший из космоса метеорит2
- 16.02.2025, 20:06
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Охотились за ним полтысячи волонтеров.
В конце декабря метеорит пролетел над Минском и упал рядом со Смолевичами. Его долго искали, привлекая волонтеров. И вот стало известно, что космический гость обнаружен.
Где сейчас находятся его осколки, рассказал телеканал ОНТ.
«Найденные камушки и правда оказались метеоритом. Это подтвердили российские ученые. К ним на Урал он улетел, но обещал вернуться», - говорится в сообщении.
Там отметили, что «небесный объект заметили белорусы, расчеты делали чехи, охотились за ним полтысячи волонтеров, а нашли ученые из Уральского университета. Их первый выход в поля увенчался успехом, что в общем-то неудивительно — на счету команды больше сорока экспедиций. Находку уже исследовали в российской лаборатории».
«Метеориты в Беларуси хоть и редко падают, но подлежат учету. Об этом Кодекс о недрах, так что вернуть точно придется. Ему уже и имя придумали - «Смолевичи» по месту падения. Экземпляр не уникальный, но изучить полезно», - подчеркивает канал.