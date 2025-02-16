Йоханнес Бё стал рекордсменом по победам в личных гонках на чемпионатах мира 1 16.02.2025, 20:24

Йоханнес Бё

Норвежский биатлонист побил рекорд Бьорндалена и Фуркада.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде и стал рекордсменом по числу побед в личных гонках на мировых первенствах.

Бё преодолел дистанцию 12,5 км с двумя промахами за 32 минуты 26,9 секунды. Вторым финишировал выступающий за США новозеландец Кэмпбелл Райт (отставание 8,6 секунды; 1 промах), третьим — француз Эрик Перро (+20,8; 1).

Для Бё это золото стало 12-м в личных гонках на чемпионатах мира, он обошел по этому показателю своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада (по 11 побед).

Накануне Бё, выиграв спринт, завоевал свое 21-е золото на чемпионатах мира (в личных и командных гонках), побив рекорд Бьорндалена (20).

Бё, пятикратный олимпийский чемпион, завершит карьеру по окончании этого сезона.

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