Госсекретарь США Рубио прибыл в Израиль 16.02.2025, 20:35

Это его первая поездка в страну с момента вступления в должность.

Госсекретарь США Марко Рубио посещает Израиль — это его первая поездка в страну с момента вступления в должность в январе. В Иерусалиме он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На пресс-конференции после переговоров Рубио и Нетаньяху заявили, что обсуждалось освобождение заложников в секторе Газа, а также угрозы со стороны Ирана, проблемы Сирии и Ливана. Рубио заявил, что Израиль всегда может рассчитывать на поддержку администрации Дональда Трампа.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said "President Trump is the greatest friend Israel has ever had in the White House" during a news conference with the US Secretary of State Marco Rubio. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vCLUekCHAX — Sky News (@SkyNews) February 16, 2025

По данным агентств, одной из главных тем должно было стать продление режима прекращения огня в секторе Газа — так называемая вторая фаза перемирия между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), о параметрах которой договорённостей пока нет — непрямые переговоры продолжаются в Катаре.

Нетаньяху в свою очередь пригрозил уничтожить ХАМАС, уничтожив военных потенциал палестинских группировок, если джихадисты не вернут всех заложников. По словам израильского премьера, США и Израиль имеют общую стратегию в борьбе с радикальными течениями.

«Мы не всегда можем делиться подробностями этой стратегии с общественностью, в том числе и тем, когда откроются врата ада, что наверняка произойдет, если все наши заложники не будут освобождены до последнего», — подчеркнул Нетаньяху.

Кроме того Рубио в Иерусалиме впервые встретился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Стороны обсудилиукрепление и установление отношений со странами «Авраамовых соглашений», перенос посольств в Иерусалим, борьбу с антисемитизмом и другие вопросы двусторонних отношений.

«Авраамовы соглашения» — договор о нормализации отношений между Израилем с рядом арабских стран (ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан), подписанный в период первого президентского срока Дональда Трампа.

Помимо прочего, на повестке дня в рамках визита Рубио — вопрос о том, каким образом будет организовано управление сектором Газа, который в последние годы находился под контролем ХАМАС. Израиль, как и Соединенные Штаты, настаивает на то, что ХАМАС больше не должен контролировать сектор. Президент США Дональд Трамп при этом предложил передать Газу под контроль США для проведения там реконструкции после масштабных разрушений, вызванных военными действиями, а жителей — более 2 миллионов палестинцев — переселить в другое место. Многие страны, как на Ближнем Востоке, так и в Европе, уже отвергли эту идею, однако Израиль проявил к ней интерес.

В ходе первого этапа прекращения огня ХАМАС обязался освободить 33 захваченных в Израиле заложника в обмен на палестинских заключённых. На данный момент освобождены 19 израильтян и 5 граждан Таиланда. В заложниках остаются, по имеющимся данным, около 70 человек, причём более 30 из них, вероятно, мертвы. Все заложники должны быть освобождены на втором этапе.

Накануне были освобождены еще трое заложников, в том числе имеющий американское гражданство Саги Декель-Чен и имеющий, помимо израильского, российское гражданство Александр Труфанов. Заложники, захваченные при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, рассказали о том, что подвергались пыткам и психологическому насилию.

За несколько часов до прибытия Рубио с визитом в Израиль в страну прибыл груз, содержащий около 1800 тяжелых авиабомб для израильской армии. Предыдущая администрация США задержала его доставку, заявляя, что власти Израиля должны принять дополнительные меры для защиты гражданского населения в секторе Газа.

При нападении на Израиль 7 октября погибли более 1200 человек, около 250 были захвачены в заложники (большая их часть впоследствии была освобождена). По данным палестинской стороны, которые ООН считает достоверными, в ходе ответной израильской операции в сектора Газа погибли более 45 тысяч палестинцев, главным образом мирные жители.

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