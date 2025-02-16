Воины ГУР атаковали ракетой HIMARS вражеский расчет аэроразведки на Запорожском направлении 16.02.2025, 20:50

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Воины подразделений активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины на Запорожском направлении фронта нанесли успешные удары по расчету аэроразведки российских захватчиков.

Россияне выехали в поле, чтобы поднять в небо многоцелевой БПЛА «Орлан». Украинские разведчики обнаружили вражеский экипаж с помощью беспилотника SHARK, сообщает Цензор.НЕТ.

«Когда московиты остановились возле посадки и начали снимать чехлы для запуска «орлана» - прилетел бодрый кассетный боеприпас, а контрольные удары осуществили мастера FPV-дронов ГУР МО Украины», - сообщили бойцы.

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