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Воины ГУР атаковали ракетой HIMARS вражеский расчет аэроразведки на Запорожском направлении

  • 16.02.2025, 20:50
Воины ГУР атаковали ракетой HIMARS вражеский расчет аэроразведки на Запорожском направлении

Видео.

Воины подразделений активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины на Запорожском направлении фронта нанесли успешные удары по расчету аэроразведки российских захватчиков.

Россияне выехали в поле, чтобы поднять в небо многоцелевой БПЛА «Орлан». Украинские разведчики обнаружили вражеский экипаж с помощью беспилотника SHARK, сообщает Цензор.НЕТ.

«Когда московиты остановились возле посадки и начали снимать чехлы для запуска «орлана» - прилетел бодрый кассетный боеприпас, а контрольные удары осуществили мастера FPV-дронов ГУР МО Украины», - сообщили бойцы.

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