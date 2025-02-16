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Столицу Беларуси ждут перемены

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  • 16.02.2025, 21:10
  • 3,676
Столицу Беларуси ждут перемены

В Минске будет новая подсветка зданий и единая иллюминация.

Столицу Беларуси ждут перемены по части светового оформления зданий.

Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.

По его словам, в столице появится новая подсветка, а также единая иллюминация.

«Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома будет предложено единое решение, чтобы все было гармонично», – отметил спикер, его слова приводит БелТА.

Он напомнил, что в Минске уже действует программа архитектурной подсветки и иллюминации. Но есть нюансы.

«Если коммунальное предприятие «Мингорсвет» обеспечивает единую иллюминацию и работу архитектурной подсветки, то субъекты хозяйствования, рестораны, кафе, магазины и так далее это делают как хотят», – уточнил Раковщик.

Указанную ситуацию и намерены исправить городские власти.

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