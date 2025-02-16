закрыть
16 февраля 2025, воскресенье, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: ЕС разрабатывает крупный оборонный пакет с помощью Украине

4
  • 16.02.2025, 21:18
  • 2,346
Bloomberg: ЕС разрабатывает крупный оборонный пакет с помощью Украине

Опубликовать план хотят после выборов в Германии.

Евросоюз намерен разработать новый крупный пакет мер по поддержке собственной обороны и военной помощи Украине на фоне того, что США собираются сокращать подобные расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Планы не будут обнародованы до парламентских выборов в Германии 23 февраля, чтобы не допустить споров перед голосованием и не дать правой «Альтернативе для Германии» повод позиционировать себя как партию мира.

В понедельник между несколькими лидерами стран Европы (Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании и генсека НАТО Марком Рютте) начнется обсуждение мер в Париже, какое-то соглашение может быть достигнуто на саммите ЕС в марте.

Срочность мер агентство связывает с возможным скорым завершением войны РФ в Украине. По данным собеседников Bloomberg, администрация США сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе (20 апреля, в этом году она совпадает у православных и католиков). Источники агентства считают такие темпы нереалистичными, один из них отметил, что перемирие к концу года более вероятно.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников