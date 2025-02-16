Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать канонаду

Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать канонаду5
- 16.02.2025, 21:27
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Сильные звуки можно услышать в период с 16 по 28 февраля.
Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать взрывы.
Предупреждение касается ряда населенных пунктов Гомельской области.
Сильные звуки могут быть слышны в период с 16 по 28 февраля.
Сейсморазведчики «Белоруснефти» будут вести буровзрывные работы, передают в пресс-службе предприятия.
Взрывы могут слышать жители следующих населенных пунктов Гомельской области:
Вознесенск
Остров
Днеприк
Свиридовичи
Яновка
Гостивель
Залесье
Лобки
Адамовка
Семеновка
Остров
Орел
Вышемир
Дятловка
Духановка
Ветхинь
Иванище.
Сейсморазведочные работы абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества, напоминают в компании «Белоруснефть».