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Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать канонаду

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  • 16.02.2025, 21:27
  • 7,278
Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать канонаду

Сильные звуки можно услышать в период с 16 по 28 февраля.

Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать взрывы.

Предупреждение касается ряда населенных пунктов Гомельской области.

Сильные звуки могут быть слышны в период с 16 по 28 февраля.

Сейсморазведчики «Белоруснефти» будут вести буровзрывные работы, передают в пресс-службе предприятия.

Взрывы могут слышать жители следующих населенных пунктов Гомельской области:

Вознесенск

Остров

Днеприк

Свиридовичи

Яновка

Гостивель

Залесье

Лобки

Адамовка

Семеновка

Остров

Орел

Вышемир

Дятловка

Духановка

Ветхинь

Иванище.

Сейсморазведочные работы абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества, напоминают в компании «Белоруснефть».

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