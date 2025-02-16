Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать канонаду 5 16.02.2025, 21:27

7,278

Сильные звуки можно услышать в период с 16 по 28 февраля.

Жители сразу нескольких южных районов Беларуси могут слышать взрывы.

Предупреждение касается ряда населенных пунктов Гомельской области.

Сильные звуки могут быть слышны в период с 16 по 28 февраля.

Сейсморазведчики «Белоруснефти» будут вести буровзрывные работы, передают в пресс-службе предприятия.

Взрывы могут слышать жители следующих населенных пунктов Гомельской области:

Вознесенск

Остров

Днеприк

Свиридовичи

Яновка

Гостивель

Залесье

Лобки

Адамовка

Семеновка

Остров

Орел

Вышемир

Дятловка

Духановка

Ветхинь

Иванище.

Сейсморазведочные работы абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества, напоминают в компании «Белоруснефть».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com