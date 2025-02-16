СМИ: США не смогут разрабатывать месторождения в Украине без разминирования 6 16.02.2025, 21:34

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В стране заминировано 156 тысяч км2.

Руководитель британской благотворительной организации Halo Trust Джеймс Коуэн заявил, что переговоры США о доступе к украинским месторождениям редких металлов не имеют смысла, пока не будет решена проблема минного загрязнения территории. Такое заявление он сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Обсуждение доступа Соединенных Штатов к месторождениям полезных ископаемых в Украине не имеет смысла, пока не будет осуществлено разминирование этих территорий», - подчеркнул Коуэн.

По оценкам экспертов, заминировано около 156 тысяч квадратных километров украинской территории, что составляет четверть площади страны.

«Идея о том, что США и Украина могут заключить соглашение, которое позволит добычу полезных ископаемых, не может быть реализовано без предварительного разминирования территорий, где находятся ценные месторождения», – добавил Коуэн.

Согласно информации BBC, правительство Украины подготовило проект соглашения, предусматривающего доступ США к месторождениям стратегических ресурсов, в частности литию. Однако, по данным издания, президент Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, пока Вашингтон не предоставит Украине конкретные гарантии безопасности.

Разминирование украинских земель остается одним из ключевых условий для экономического обновления и привлечения международных инвесторов.

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