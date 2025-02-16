Белорусский врач рассказала, что делать, если обычное лекарство перестало помогать

Белорусский врач рассказала, что делать, если обычное лекарство перестало помогать2
- 16.02.2025, 21:45
- 1,918
Необходимо восстановить чувствительность рецепторов.
Доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич в интервью порталу 24health.by рассказала, что делать, если привычное лекарство перестало помогать.
«В некоторых случаях при длительном приеме лекарственного средства организм становится нечувствительным к его действию», - подчеркнула медик.
По словам Людмилы Жилевич, в этом случае надо обратиться к лечащему врачу, который на некоторый период подберет другой препарат.
«С течением времени рецепторы восстановят свою чувствительность к тому лекарству, которое ранее использовалось, и можно будет вернуться к его приему», - отметила Людмила Жилевич.