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Белорусский врач рассказала, что делать, если обычное лекарство перестало помогать

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  • 16.02.2025, 21:45
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Белорусский врач рассказала, что делать, если обычное лекарство перестало помогать

Необходимо восстановить чувствительность рецепторов.

Доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич в интервью порталу 24health.by рассказала, что делать, если привычное лекарство перестало помогать.

«В некоторых случаях при длительном приеме лекарственного средства организм становится нечувствительным к его действию», - подчеркнула медик.

По словам Людмилы Жилевич, в этом случае надо обратиться к лечащему врачу, который на некоторый период подберет другой препарат.

«С течением времени рецепторы восстановят свою чувствительность к тому лекарству, которое ранее использовалось, и можно будет вернуться к его приему», - отметила Людмила Жилевич.

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