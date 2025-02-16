Рубио: Ближайшие дни или недели покажут, действительно ли Путин хочет мира 10 16.02.2025, 21:54

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Госсекретарь США также отметил, что впереди еще много работы для урегулирования войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в ближайшие дни и недели покажут, действительно ли российский диктатор Владимир Путин настроен на мир в Украине. Об этом он заявил интервью CBS News.

Рубио спросили, верит ли он в готовность Путина к переговорам и уступкам ради завершения войны.

В ответ он отметил: «Президент Трамп беседовал с Путиным на прошлой неделе, и в ней Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было продолжительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был продолжительный мир. Это правильное решение».

Рубио добавил, что подлинность намерений диктатора РФ покажет дальнейшее развитие событий.

«Следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается», – подытожил он.

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