Рубио: Ближайшие дни или недели покажут, действительно ли Путин хочет мира

Рубио: Ближайшие дни или недели покажут, действительно ли Путин хочет мира10
- 16.02.2025, 21:54
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Госсекретарь США также отметил, что впереди еще много работы для урегулирования войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в ближайшие дни и недели покажут, действительно ли российский диктатор Владимир Путин настроен на мир в Украине. Об этом он заявил интервью CBS News.
Рубио спросили, верит ли он в готовность Путина к переговорам и уступкам ради завершения войны.
В ответ он отметил: «Президент Трамп беседовал с Путиным на прошлой неделе, и в ней Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было продолжительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был продолжительный мир. Это правильное решение».
Рубио добавил, что подлинность намерений диктатора РФ покажет дальнейшее развитие событий.
«Следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается», – подытожил он.