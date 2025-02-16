Пожар на саркофаге ЧАЭС после удара российского дрона продолжается 16.02.2025, 22:23

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Горение не могут потушить уже несколько суток.

Пожар на саркофаге Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) продолжается.

Об этом говорится в официальном заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Тушение осложняется тем, что облицовка защитного сооружения сделана из горючих материалов.

При этом в агентстве сказали, что уровень радиации остается стабильным.

Эксперты сообщают, что саркофаг станции пробит, там образовано отверстие диаметром около шести метров.

Также повреждены электрические кабели и часть оборудования, однако структурные опорные балки не пострадали.

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