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Пожар на саркофаге ЧАЭС после удара российского дрона продолжается

  • 16.02.2025, 22:23
  • 1,214
Пожар на саркофаге ЧАЭС после удара российского дрона продолжается

Горение не могут потушить уже несколько суток.

Пожар на саркофаге Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) продолжается.

Об этом говорится в официальном заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Тушение осложняется тем, что облицовка защитного сооружения сделана из горючих материалов.

При этом в агентстве сказали, что уровень радиации остается стабильным.

Эксперты сообщают, что саркофаг станции пробит, там образовано отверстие диаметром около шести метров.

Также повреждены электрические кабели и часть оборудования, однако структурные опорные балки не пострадали.

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