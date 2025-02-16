Банки Беларуси продолжают вводить изменения по кредитам 16.02.2025, 22:26

Одни повышают процентные ставки, другие корректируют иные условия выдачи займов.

Банки продолжают вводить изменения по кредитам. Одни повышают процентные ставки, другие корректируют иные условия выдачи займов. Так, у крупного государственного финучреждения «Белагропромбанк» подорожали многие кредиты. Напомним, Нацбанк опасается, что если белорусы и дальше будут активно брать кредиты, то это может подорвать финансовую стабильность и ускорить инфляцию.

Как сообщает Myfin.by, «Белагропромбанк» поднял ставки по многим займам:

«Большие возможности», «Большие возможности без поручителей», «Рефинансирование потребительских кредитов», «Рефинансирование потребительских кредитов без поручителей» — на 2,29 процентного пункта до 20% годовых;

«Большие возможности онлайн» — на 2,29 процентного пункта до 20% годовых, также убрали грейс-период (время, когда действует пониженная ставка);

«Студенческий» — на 2,5 процентного пункта до 16% годовых (общие условия) и на 2 п. п. до 15% годовых (для участников программы «Расти большой»);

«На товары отечественного производства», «На товары отечественного производства без поручителя» — на 3,5 процентного пункта до 16% годовых;

«На автомобиль» — на 2,29 процентного пункта до 20% годовых (основная ставка), на 1 процентный пункт до 10,5% годовых (ставка грейс-периода).

Ранее «МТБанк» повысил процентные ставки по целому ряду кредитов на жилье с программами от столичных застройщиков. В этом месяце также стало известно, что «ТК Банк» поднял проценты по ипотеке.

«Банк БелВЭБ» увеличил максимальную сумму, которую можно получить по кредиту для бизнеса «Онлайн-кредитование» — с 100 до 175 тыс. рублей.

По кредиту «На потребительские нужды» предельный срок кредитования у «Банк БелВЭБ» сократился с 7 до 3 лет.

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