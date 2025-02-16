закрыть
16 февраля 2025, воскресенье, 23:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банки Беларуси продолжают вводить изменения по кредитам

  • 16.02.2025, 22:26
Банки Беларуси продолжают вводить изменения по кредитам

Одни повышают процентные ставки, другие корректируют иные условия выдачи займов.

Банки продолжают вводить изменения по кредитам. Одни повышают процентные ставки, другие корректируют иные условия выдачи займов. Так, у крупного государственного финучреждения «Белагропромбанк» подорожали многие кредиты. Напомним, Нацбанк опасается, что если белорусы и дальше будут активно брать кредиты, то это может подорвать финансовую стабильность и ускорить инфляцию.

Как сообщает Myfin.by, «Белагропромбанк» поднял ставки по многим займам:

«Большие возможности», «Большие возможности без поручителей», «Рефинансирование потребительских кредитов», «Рефинансирование потребительских кредитов без поручителей» — на 2,29 процентного пункта до 20% годовых;

«Большие возможности онлайн» — на 2,29 процентного пункта до 20% годовых, также убрали грейс-период (время, когда действует пониженная ставка);

«Студенческий» — на 2,5 процентного пункта до 16% годовых (общие условия) и на 2 п. п. до 15% годовых (для участников программы «Расти большой»);

«На товары отечественного производства», «На товары отечественного производства без поручителя» — на 3,5 процентного пункта до 16% годовых;

«На автомобиль» — на 2,29 процентного пункта до 20% годовых (основная ставка), на 1 процентный пункт до 10,5% годовых (ставка грейс-периода).

Ранее «МТБанк» повысил процентные ставки по целому ряду кредитов на жилье с программами от столичных застройщиков. В этом месяце также стало известно, что «ТК Банк» поднял проценты по ипотеке.

«Банк БелВЭБ» увеличил максимальную сумму, которую можно получить по кредиту для бизнеса «Онлайн-кредитование» — с 100 до 175 тыс. рублей.

По кредиту «На потребительские нужды» предельный срок кредитования у «Банк БелВЭБ» сократился с 7 до 3 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников