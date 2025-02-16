Глава МИД Украины назвал ключевое открытие Мюнхена-2025 1 16.02.2025, 22:39

Андрей Сибига

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Андрей Сибига отметил новую силу Европы.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что главным открытием Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года стала новая сила Европы. При этом очень важную роль играют США.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook украинского министра иностранных дел.

По словам Сибиги, по уровню эмоций Мюнхен-2025 можно сравнить разве что с Мюнхеном-2022.

«В предыдущие недели и дни мировая дипломатия действительно вошла в период турбулентности. Поэтому честно скажу, мы ехали в этот визит, пристегнув «дипломатические ремни безопасности». Первый день действительно был тяжелым. Но мы выдержали удар и второй день шел уже по другой динамике», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что все внимание медиа было направлено на заявления представителей новой администрации США, поскольку они волновали всех в Украине и за рубежом. В свою очередь украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским «вела очень твердую и нестандартную дипломатическую игру, чтобы вывести этот процесс в правильное русло», в конце концов это удалось.

Сибига отметил, что под влиянием американских заявлений происходил исторический процесс.

«Этим ключевым открытием Мюнхена-2025 стала новая сила Европы. Это действительно был момент истины для европейцев. Участвуя в некоторых из переговоров, я осознавал, что таких выражений лиц некоторых наших европейских партнеров я не видел с 2022 года. На них была смесь возмущения, шока, но и готовности к действиям», - рассказал министр.

Он проинформировал, что Украина использовала переговоры в это время, чтобы по-настоящему пробудить Европу, направить возмущение и шок «в конкретные действия себя и нас», поскольку украинская и европейская безопасности неделимы. По словам Сибиги, Европа реально начала действовать.

Также он подчеркнул, что роль США остается очень важной и без Штатов не будет ни гарантов безопасности, ни стабильности.

«Сейчас начинается новая эра. Это должна быть эра союзничества с осознанием важности и роли каждого, уважения к вкладу каждого. Европа будет брать на себя больше ответственности. Но роль Соединенных Штатов остается очень важной. Без США не "взлетят" ни гарантии безопасности, ни долгосрочная стабильность. Поэтому должны укреплять трансатлантическое единство на основе взаимного уважения и честного распределения нагрузок», - написал министр.

Глава МИД добавил, что Украина уже играет важную роль и несет очень значительную часть бремени безопасности. По мнению Сибиги, это должно определять и украинскую ключевые роль в архитектуре безопасности, которая постепенно имеет все более четкие очертания

Кроме того, по словам министра, Россия боится, что все закончится не только новой силой США, но и Европы.

«Мы заинтересованы именно в равноправном и эффективном сотрудничестве обоих берегов Атлантики. И кстати, это самый большой страх россиян, что закончится все не только новой силой США, но и новой силой Европы. Сейчас все к тому идет», - резюмировал он.

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