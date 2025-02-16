СМИ: США предлагают план автоматического вступления Украины в НАТО, если Россия нарушит перемирие 16.02.2025, 22:47

Идею уже поддержали некоторые американские сенаторы и европейские лидеры.

Американские сенаторы предложили план автоматического вступления Украины в НАТО, если Россия нарушит перемирие после завершения войны. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 16 февраля.

17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон проведет в Париже экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить вопросы безопасности. Как пишет газета, в саммите примут участие лидеры Германии, Польши, Италии, Великобритании и генсек НАТО Марк Рютте.

В материале отмечается, что на встрече будет обсуждаться план автоматического предоставления Украине членства в НАТО, если Россия нарушит условия прекращения огня.

Такую идею уже поддержали некоторые американские сенаторы и европейские лидеры, в частности президента Финляндии Александр Стубб, пишет The Guardian. Как говорится в материале, Стубб также предостерегал Россию от «фантазий» относительно разделения сфер влияния и подчеркивал, что в результате любых переговоров Украина должна получить гарантии независимости и территориальной целостности.

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