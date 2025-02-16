Вузы Беларуси закроют около 50 специальностей 16.02.2025, 23:16

2,330

Появятся и несколько новых.

В Беларуси с начала нового учебного года в вузах закроют 50 специальностей, но появятся и несколько новых. Причем по одной из них чиновники решили готовить специалистов по военно-патриотическому воспитанию. Об этом гостелеканалу СТВ рассказал министр образования Андрей Иванец. Он также прокомментировал закрытие частных школ, передает «Зеркало».

Частные школы

Сотрудница СТВ напомнила главе Минобра о лицензированию, которое в 2022 году ввели для частных детских садов и школ. Многие тогда процедуру не прошли и закрылись. Андрей Иванец объяснил это тем, что «государство должно гарантировать качество образования». Что с частными учреждениями сейчас?

— Мы должны быть уверены в том, что во всех учреждениях образования реализуется единая образовательная программа, соответствующая нашим государственным стандартам, — сказал министр. — Наибольшее количество так называемых частных школ было в городе Минске, Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность.

По словам министра, сейчас продолжают работать только семь учреждений частной формы.

Университеты и специальности

Глава Минобра также рассказал, что на уровне профессионально-технического образования ведомство выполняет поручение Лукашенко. Речь про создание учебных классов на базе производства. В этом году собираются открыть около 50 «производственных классов».

А вот в вузах пропадет порядка 50 специальностей — это Иванец назвал работой по «отказу от непрофильной подготовки».

— Чтобы каждый университет понимал, каких специалистов он готовит, в чем он специализируется, где он имеет хорошую научную школу, профессорско-преподавательский состав. В этой связи мы продолжим работу по созданию центров компетенций на базе университетов, два из которых были созданы в прошлом году. Поэтому здесь абсолютно спокойно будем развиваться в интересах как экономики, так и запроса общества нашей страны, — сказал он.

При этом откроется несколько новых специальностей. По словам Иванца, в 2025-м на базе БГУ появится «Интеллектуальная электроника», где будут готовить специалистов для отрасли микро- и наноэлектроники. В Могилевском университете химических и пищевых технологий откроется специальность, связанная с пищевой безопасностью. А в Могилевском госуниверситете — «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание».

В феврале 2024 году Александр Лукашенко потребовал «встряхнуть вузы», чтобы студенты получали качественное образование и «не бежали» за границу, а сами учреждения готовили выпускников по специальностям, на которые есть спрос. «В первую очередь — под потребность отечественного реального сектора», — говорил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com