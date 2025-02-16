Зеленский прибыл в ОАЭ с официальным визитом
- 16.02.2025, 23:27
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Президент Украины также сообщил о приоритетах своего визита.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 16 февраля в Facebook, что прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с визитом.
«Официальный визит вместе с первой леди [Еленой Зеленской] в Объединенные Арабские Эмираты. Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа», – написал глава государства.
Зеленский опубликовал видео, как президентский самолет прибыл в аэропорт в ОАЭ, а также протокольные видеокадры.
Зеленский совершил визит в ОАЭ после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, на полях которой у него были ряд встреч, в том числе с представителями властей США.
14 февраля президент говорил, что после ОАЭ он отправится в Саудовскую Аравию, а затем – в Турцию на встречу с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом.