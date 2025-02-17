YouTube вводит глобальное обновление
- 17.02.2025, 1:32
Что изменится.
Видеохостинг YouTube заявил, что вводит глобальное обновление, которое может понравиться многим.
Отмечается, что платформа улучшила функцию Dream Screen, дав возможность людям генерировать полноценные ролики с помощью ИИ. Для этого потребуется только текстовое описание того, что юзер хочет увидеть.
Инструмент работает на базе нейросети Veo 2 и предоставляет пользователям возможность выбирать стили, эффекты и продолжительность видео. Затем эти кадры можно будет загрузить в Shorts.
Нововведением уже пользуются люди из США, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В дальнейшем YouTube расширит географию стран, где будет доступна такая функция.
К слову, ранее через Dream Screen получалось делать только фон для видео. Однако это обновление – огромный шаг вперед. Также все ролики будут иметь водяной знак, показывающий, что кадры созданы с помощью ИИ.