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YouTube вводит глобальное обновление

  • 17.02.2025, 1:32
YouTube вводит глобальное обновление

Что изменится.

Видеохостинг YouTube заявил, что вводит глобальное обновление, которое может понравиться многим.

Отмечается, что платформа улучшила функцию Dream Screen, дав возможность людям генерировать полноценные ролики с помощью ИИ. Для этого потребуется только текстовое описание того, что юзер хочет увидеть.

Инструмент работает на базе нейросети Veo 2 и предоставляет пользователям возможность выбирать стили, эффекты и продолжительность видео. Затем эти кадры можно будет загрузить в Shorts.

Нововведением уже пользуются люди из США, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В дальнейшем YouTube расширит географию стран, где будет доступна такая функция.

К слову, ранее через Dream Screen получалось делать только фон для видео. Однако это обновление – огромный шаг вперед. Также все ролики будут иметь водяной знак, показывающий, что кадры созданы с помощью ИИ.

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