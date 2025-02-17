YouTube вводит глобальное обновление 17.02.2025, 1:32

Что изменится.

Видеохостинг YouTube заявил, что вводит глобальное обновление, которое может понравиться многим.

Отмечается, что платформа улучшила функцию Dream Screen, дав возможность людям генерировать полноценные ролики с помощью ИИ. Для этого потребуется только текстовое описание того, что юзер хочет увидеть.

Инструмент работает на базе нейросети Veo 2 и предоставляет пользователям возможность выбирать стили, эффекты и продолжительность видео. Затем эти кадры можно будет загрузить в Shorts.

Нововведением уже пользуются люди из США, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В дальнейшем YouTube расширит географию стран, где будет доступна такая функция.

К слову, ранее через Dream Screen получалось делать только фон для видео. Однако это обновление – огромный шаг вперед. Также все ролики будут иметь водяной знак, показывающий, что кадры созданы с помощью ИИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com