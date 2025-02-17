Зеленский назвал потери Украины в результате российского вторжения 17.02.2025, 3:58

Президент Украины озвучил потери как среди военных, так и среди гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал, что известно о потерях Украины в результате российского вторжения как среди военных, так и среди гражданского населения.

«У нас более 46, да, 46 тысяч убитых солдат. … Еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. И мы не можем знать наверняка, потому что пропавшие без вести могут быть мертвыми или находиться в плену», — заявил Зеленский в интервью NBC News.

Также президент Украины заявил, что «есть более 350 тысяч, думаю, примерно 380 тысяч» раненых.

«Есть 20 тысяч депортированных детей, депортированных в Россию. Девятнадцать с половиной тысяч», — сообщил также Зеленский.

Он отметил, что это потери, которые Украина может оценить, однако сколько украинцев погибло на временно оккупированных территориях — неизвестно.

«Мы не понимаем все количество, тысячи, десятки тысяч мирных жителей, которые погибли на временно оккупированных территориях Украины. Когда Россия напала, она окружила несколько городов и уничтожила эти города до основания танками и артиллерией. Мы не знаем, сколько там погибших, к сожалению, потому что те города, которые мы деоккупировали, куда мы вошли, мы нашли там массовые могилы. Они осуществляют массовые расстрелы, массовые пытки. Знаете, в маленьких городах, где было несколько тысяч человек, мы находили 500 трупов в одной большой могиле. Итак, везде, где Россия оккупировала и брала под свой контроль, мы не знаем, сколько тысяч людей они там убили», — объяснил Зеленский.

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