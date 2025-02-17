Bloomberg озвучил дату, к которой Трамп хочет достичь прекращения огня в Украине 17.02.2025, 5:32

Администрация президента США заявила об этом европейским партнерам.

Администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля. И она прямо заявила о намерении европейским партнерам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники работают над увеличением расходов на оборону и на поддержку Украины. Однако эти планы не будут объявлены до предстоящих парламентских выборов в Германии (они назначены на 23 февраля).

На 17 февраля лидеры нескольких стран ЕС приглашены в Париж, чтобы вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном приступить к подготовке этих мер. Вероятно, на саммите будет обсуждаться и возможность отправки европейских войск в Украину.

Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников отмечает, что администрация Трампа прямо заявила, что хочет добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля.

При этом некоторые европейские чиновники говорят, что темпы переговоров, которые начнутся на следующей неделе в Саудовской Аравии с участием представителей США и России, амбициозны, но потенциально нереалистичны.

Гораздо более реалистично добиться решения до конца 2025 года, отметил один из собеседников. В Совете национальной безопасности США не ответили на просьбу о комментарии, добавил Bloomberg.

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