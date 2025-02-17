Фиаско Лукашенко на дальней дуге 9 Язэп Абзаваты

17.02.2025, 8:10

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Вояжи диктатора многим надокучили.

Анонсировав после 2020 года Большой геополитический разворот на 180 градусов, Беларусь из «моста» между Востоком и Западом превратилась в восточноевропейский тупик, реализующий экспортные поставки через территорию «союзного государства». В то же время Россия стала территорией базового белорусского транзита. Ранее существовала пресловутая формула диверсификации — 30/30/30 (Европа, Россия и прочий мир) — к которой на словах стремились. В новой формуле «Россия + все остальные» странам дальней дуги уделяется предметное внимание. Но итоги последних четырех с половиной лет говорят о том, Минск так и не добился серьезных успехов на этом направлении.

В декабре Александр Лукашенко посетил Оман и ОФЭ, и контексте е президентской кампании анонсировал визиты в ряд других стран дальней дуги, включая Китай, КНДР, Пакистан и Индонезию. Формальная причина визитов — налаживание и укрепление деловых отношений с этими странами в силу необходимости диверсифицировать рынки сбыта, ибо потенциал работы на российском направлении близок к исчерпанию.

Но, поскольку Лукашенко намеревался совершить визиты перед президентскими выборами, речь явно шла о пиар-кампании. Ее смысл — подчеркнуть демонстрацию поддержки переизбрания на новый срок основными государствами-«союзниками». При этом Минск подал ситуацию так, будто именно эти страны выступили инициаторами визита на высшем уровне и направили в адрес Лукашенко приглашения.

Но, в частности, Ким Ё Чен, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, резко опровергла заявление Лукашенко о том, что Северная Корея пригласила его на встречу на высшем уровне в 2025 году. Она подчеркнула, что такого предложения от КНДР не поступало. По ее словам, Минск уже не менее двух лет пытается установить контакт с КНДР на высшем уровне, однако некорректно интерпретировал январскую ситуацию. Сестра северокорейского лидера указала на необходимость ясного выражения намерений со стороны Беларуси для развития отношений между странами. И добавила, что КНДР готова к сотрудничеству, если Беларусь проявит искреннее желание. Затем, после грубой отповеди Ким Ё Чен, глава КНДР соизволил-таки поздравить Лукашенко с переизбранием на очередной срок, но с опозданием на целую неделю.

Сходная ситуация наблюдалась и с подготовкой визита Лукашенко в Китай, поручения о котором он дал в декабре минувшего года. Этим вояжем Лукашенко явно хотел продемонстрировать наличие поддержки со стороны Пекина. В итоге оказалось, что громкие заявления о визите оказались лишь выражением пожеланий самого Лукашенко. В Китай он так и не полетел. Очевидно, что белорусское руководство также намерено добиться дополнительной финансово-экономической поддержки со стороны КНР. Уже известно о желании Минска получить новый китайский кредит на льготных условиях. Цели и параметры кредита пока неизвестны.

Вместе с тем, Лукашенко до сих пор не выполнил «домашнюю работу», связанную с нормализацией ситуации в отношениях с соседними государствами ЕС (прежде всего Польшей), с целью гарантировать нормальное функционирования железнодорожного грузового коридора «Китай — Европа — Китай». Переназначение Лукашенко на новый срок в условиях усиления зависимости от России в экономической и военно-политической сферах с перспективой превращения Беларуси в российский военный плацдарм явно не снижает, а только увеличивает геополитические риски.

Минск не может предложить китайскому руководству какой-то позитивной повестки. В этих условиях Китай вряд ли будет серьезно инвестировать в сотрудничество с Беларусью. Но при этом Пекин вряд ли даст об этом знать публично, как это сделал Пхеньян.

С будущими визитами Лукашенко в Паскистан и Индонезию пока тоже ничего не понятно. Известно только, что белорусский правитель пообщался с премьер-министром Пакистана по телефону якобы по поводу визита последнего в Минск.

Таким образом, режим Лукашенко так и не привнес добавленную стоимость для стран дальней дуги от выстраивания отношений с Беларусью. В последние пять лет вояжи белорусcкого руководства превратились в бесконечный поиск экономической и политической поддержки, которые — в условиях высоких геополитических рисков — уже несколько надокучили многим «дружественным» странам.

Язэп Абзаваты, «Наше мнение»

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