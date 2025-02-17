Британия готова отправить войска в Украину 17.02.2025, 8:15

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Премьер Стармер заявил, что в ближайшие дни определится будущая безопасность всего континента.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности.

В колонке для The Telegraph он написал, что во время визита в Париж призовет европейцев увеличивать расходы на оборону, играть большую роль в НАТО, а также не ослаблять усилий в получении оружия для украинской армии и обеспечении стране как можно более сильной позиции перед переговорами.

Стармер отметил, что Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности. Это включает в себя как поддержку украинской армии, так и готовность и желание разместить свои войска на местах, если это будет необходимо:

«Эти решающие дни, что впереди, определят будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне. Это момент, когда мы все должны активизироваться — и Великобритания сделает это, потому что это правильно ради ценностей и свобод, которыми мы дорожим, и потому что это фундаментально важно для нашей собственной национальной безопасности», — подчеркнул он.

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