Стало ясно, куда движется курс доллара и почему 1 17.02.2025, 8:23

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Рынок пришел в движение.

Вся прошлая неделя, как мы и предполагали, прошла под знаком укрепления позиций национальной валюты на белорусском финансовом рынке. Более того, финальные значения превзошли ожидания, и курсы доллара США и российского рубля достигли значений осени прошлого года. Как мы помним, существенный рост курсов обозначился в прошлом году в последние месяцы и достиг критических уровней к окончанию 2024 года, после чего начался разворот, пишет myfin.by.

Мы полагаем, что эти курсовые колебания основных активов также связаны с важнейшими геополитическими новостями. На прошлой неделе все основные фигуры вашингтонской администрации выступили с некими программными заявлениями и прорисовали основной контур внешней политики США на обозримое будущее. По всему миру Штаты готовы к конфронтации, причём с ещё недавно ближайшими и основными партнёрами. Отсюда и столь высокая волатильность мирового финансового рынка, который всегда был чуток к потрясениям.

Несмотря на некоторое ослабление российского рынка на фоне решения ЦБ, и поскольку это решение было ожидаемым, эффект достаточно быстро нейтрализуется и курс доллара на российском и белорусском рынках может вернуться к тренду на снижение цены. В начале недели на белорусском рынке возможен некоторый откат курса доллара вверх, но по истечении двух-трёх торговых дней доллар может подешеветь до USD/BYN 3,250. Курс российского рубля также вернётся к максимумам около 3,550 за 100 российских рублей к окончанию текущей недели.

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