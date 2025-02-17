Лицемерное поздравление от Лукашенко

Лицемерное поздравление от Лукашенко7
- Артем Синицын
- 17.02.2025, 8:27
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Именно диктатор испортил отношения с литовцами.
Правитель Беларуси в свойственной ему манере поздравил литовцев с Днем восстановления государства:
— На протяжении многих веков наши народы всегда шли рядом, обогащали друг друга культурно, экономически и духовно. Несмотря на сегодняшние трудности, связи между современными жителями Беларуси и Литвы не удалось нарушить ни одиозным прибалтийским политикам, ни их западным кураторам.
Если с первым предложением можно и нужно согласиться, то к продолжению есть масса вопросов. Хоть, по сути, в фантазиях автора поздравления о «кураторах» и «одиозных политиках» нет ничего нового. К тому же, Лукашенко далеко не оригинален в этом отношении.
Большинство из тех лидеров, кто способен лишь на удержание собственной власти любой ценой, во все времена во всех грехах винили внешних врагов, выкрывали их коварные происки и козни.
И все же напомним о том, что совсем еще недавно белорусы действительно были желанными гостями в соседней Литве. И в качестве покупателей по большим выходным в вильнюсских торговых центах. И в качестве торговых партнеров в порту Клайпеды.
Это Лукашенко, а не «кураторы» и «одиозные политики» решил строить АЭС в считанных десятках километров от столицы Литвы, вопреки ожесточенным возражениям соседей.
Это он и его окружение приняли решение садить чужой пассажирский лайнер, летевший в вильнюсский аэропорт. И если здесь и были кураторы, то они явно имели не «западную» прописку.
Это власти Беларуси организовали масштабную мигрантскую атаку на границы соседей. Злые языки говорят, что и здесь не обошлось без сторонней помощи. Снова отметим очевидное: и в этом случае речь явно о кремлевских, а не вашингтонских или брюссельских кураторах.
И тот факт, что простые литовцы, по утверждениям правителя, «сохранили теплое отношение к белорусам» и продолжают ездить к нам в гости, говорит скорее об упущенных возможностях.
Ведь можно представить, какие бы могли быть наши отношения с соседями, если бы кто-то упорно не пытался найти среди них «кураторов» и «одиозных политиков».
Артем Синицын, «Салiдарнасць»