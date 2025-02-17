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СМИ: Трамп и Путин встретятся уже в этом месяце

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  • 17.02.2025, 8:35
  • 2,332
СМИ: Трамп и Путин встретятся уже в этом месяце
Фото: AP

Встреча должна пройти в Саудовской Аравии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может встретиться с кремлевским правителем Путиным в Саудовской Аравии уже до конца февраля.

Как пишет издание Newsweek, на этой неделе официальные представители США, Украины и Российской Федерации проведут встречу, чтобы «согласовать последние детали». Последний раз Трамп и Путин встречались еще в 2019 году, на полях саммита G20 в Японии.

Директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев в интервью CNN сказал, что не удивится, если встреча состоится до конца месяца. По его словам, такой подход к переговорам не является традиционным для американской внешней политики, когда лидеры дают благословение ранее согласованным вопросам:

«На этот раз россияне очень хотят, чтобы встреча состоялась без сценария, в очень широких рамках, которые были согласованы. И, как им кажется, этого хочет и президент Трамп».

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