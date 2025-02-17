Google ликвидирует «залежалый» актив в Беларуси 17.02.2025, 8:48

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Создавался этот бизнес известным белорусским IT-бизнесменом.

Как узнал портал «Белорусы и рынок», началась ликвидация юридического лица «Эймэта». В 2017 года эта компания была приобретена корпорацией Google, заинтересовавшейся ее разработкой – мобильным приложением Fabby.

Согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков Министерства по налогам и сборам Беларуси, в ликвидацию «Эймэта» ушла в последний день прошлого года.

Создавался этот бизнес известным белорусским IT-бизнесменом Юрием Мельничеком в 2016 году как юрлицо под разработку мобильного приложения Fabby. Fabby, в котором были применены технологии искусственного интеллекта, позволяла пользователем изменять фон снимков и видео.

Приложение получило высокие оценки профессионалов и, размещенное уже в 2016 году в App Store, приобрело популярность у клиентов. Основатели и ранние инвесторы вложили в компанию «Эймэта», которая стала резидентом Парка высоких технологий, около 2 млн долларов.

Уникальные технологии и разработки белорусских разработчиков и успешное продвижение продукта уже в 2017 году привлекли внимание к продукту одного из транснациональных гигантов – компании Google. И в середине того же года Google приобрела компанию «Эймэта».

«По условиям сделки, мы не можем раскрывать ее детали. Скажу только, что это точно не был аквихайринг, а был полноценный acquisition, приобретение компании. Впрочем, нам больше нравится глагол join (присоединяться) — AIMATTER присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах», - так тогда прокомментировал сделку Юрий Мельничек.

Уникальность этой сделки была в том, что она стала первой из белорусских стартапов, где иностранным лицом приобреталась именно белорусская компания.

По оценкам экспертов, сумма, которую могла Google заплатить основателям проекта, варьировалась от 10 млн до 20 млн долларов. Сделка вошла в топ-5 крупнейших, связанных с продажами белорусских стартапов в 2010-х годах.

Главными бенефициарами от нее стал Юрий Мельничек, которому принадлежало 44% «Эймэта», а также топ-менеджеры Матвей Жданович и Андрей Кулик. Еще 14% «Эймэта» на момент закрытия сделки с Google владела инвестиционная компания Haxus, совладельцем которой был Юрий Гурский.

Как сообщалось в 2017 году, по условиям сделки большинство сотрудников «Эймэта» планировалось перевести на работу в Google. Минский офис «Эймэта» давно прекратил деятельность, в Беларуси оставалось только юридическое лицо.

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