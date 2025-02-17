Реальность стучится в двери 3 17.02.2025, 9:01

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Хиханьки да хаханьки закончились.

Бывший вице-премьер России Альфред Кох считает, что Европа сама может обеспечить свою безопасность. Даже без США:

— Речь вице-президента США произвела некоторое отрезвляющее воздействие на европейский истеблишмент. До них, наконец, дошло, что хиханьки да хаханьки закончились, с ними никто не шутит, им действительно нужно уже начинать самим заботиться о своей безопасности.

Встревоженный Макрон срочно созывает в Париже всех глав европейских стран для внеочередной встречи. Повестка дня одна: что делать в связи с Трампом и его «новым курсом». Очень хочется верить, что программа форсированного укрепления своего оборонного потенциала Европой будет принята и реализована.

Приведу всего одну цифру: все страны Европы суммарно тратят примерно 450 млрд. евро в год на оборону. Этого больше, чем достаточно, для построения сильной и современной армии. Вся проблема в отсутствии единого плана и отсутствии координации. Нужен реальный бизнес-план и подчинение одному штабу для реализации этого плана. Если европейские лидеры сумеют договориться об этом - то я за Европу спокоен даже и без США.

Еще раз: «проблема не в клозетах, проблема - в головах». Денег в Европе навалом. Но нет воли и желания. Никто не хочет морочиться. Десятилетиями все так хорошо шло, мы нифига не делали, все как-то само собой решалось, мы ездили к друг другу в гости, перерезали ленточки, заботились о правах транссексуалов в армии, обсуждали проблему бутылочных пробочек (чтобы они не отрывались от бутылки), а армии нужны были лишь для парадов… А тут такая, понимаешь, напасть: война! Как в том анекдоте про пожарника: «Хорошая работа, но если пожар - так такой страх, хоть увольняйся!»

Ничего, ничего. Все что нас не убивает - делает нас сильнее. Я верю в Европу. И не такое видали. И верю что Европа не оставит Украину одну. Решение будет найдено. И Америка вернется. 100%. Напрасно Трамп думает, что у Европы нет рычагов давления на него. Они есть. И скоро он о них узнает. Кризис лидерства в Европе должен закончиться. Объективная реальность стучится в двери и требует этого. И прежде всего - из-за войны в Украине. Ее нельзя проиграть. С Америкой или без нее. Неважно. Нельзя - и все. Точка.

Слава Украине!

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