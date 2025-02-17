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Российских оккупантов из медрот отправляют на штурм

  • 17.02.2025, 9:14
  • 2,058
Российских оккупантов из медрот отправляют на штурм

Воевать отправляют буквально на костылях.

Жена российского оккупанта Александра Мерзляка, служащего в 5 Отдельной мотострелковой бригаде имени А. Захарченко в войсковой части 41698 в 1-й стрелковой роте стрелкового батальона «ДНР», обратилась к Путину с требованием наказать командование части, сообщает Telegram-канал ASTRA.

По словам Софии, 14 ноября 2024 года, во время штурма Курахово, Александр получил множественные осколочные ранения. Добираться до места эвакуации ему пришлось самостоятельно, а в больницу он попал лишь через месяц, 13 декабря 2024 года, в ЦГБ №14 в Донецке. После рентгеновского обследования ему было выдано медицинское заключение, но осколки не извлекли.

Позднее его направили в резервный батальон в г. Докучаевск, где он подал рапорт на прохождение ВВК, но получил только устный ответ с требованием ждать. В это время его состояние ухудшилось — раны начали гнить, осколки в спине и ногах вызывали сильные боли, передвигаться он мог только на костылях, и в конечном итоге пришлось обратиться к хирургу для удаления гноя.

31 января 2025 года его и других раненых перевели из медроты в штурмовое подразделение и прикомандировали к 3-ему МСБ. Последний раз Александр выходил на связь с семьей 2 февраля 2025 года, сообщив, что находится в Авдеевке.

С тех пор командование не предоставляет родственникам точной информации о его местонахождении, а также о причине нахождения раненого бойца в строю, а не в медроте или госпитале.

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