Ученые: Улыбка лечит 17.02.2025, 9:19

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Особенно во время стресса.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что улыбка во время болезненных или стрессовых ситуаций помогает справиться с неприятными ощущениями и напряжением. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Positive Psychology (JPP).

В эксперименте задействовали 57 студентов, которые выполняли холодовое прессорное задание: держали руку в ледяной воде до двух минут.

Их частота сердечных сокращений и выражения лица фиксировались с помощью датчиков и видеокамер. Участники, которые улыбались во время задания, имели более низкую частоту сердечных сокращений (на 7-8 ударов в минуту) по сравнению с теми, кто не улыбался.

«Улыбка может быть естественным механизмом преодоления, помогающим справляться с дискомфортом», — объяснила автор исследования Джазлин Х. Луу.

Хотя улыбка не уменьшала непосредственное ощущение боли, участники, улыбавшиеся дольше, сообщали о более позитивных эмоциях после завершения задания.

Исследование подтверждает гипотезу лицевой обратной связи, согласно которой мимика влияет на эмоциональное состояние.

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