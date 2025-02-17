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Франция хочет видеть Украину в НАТО

  • 17.02.2025, 9:23
  • 1,574
Франция хочет видеть Украину в НАТО

Это лучшие гарантии безопасности.

Франция до сих пор выступает за членство Украины в Североатлантическом Альянсе, поскольку это станет самой действенной гарантией ее безопасности.

Как передает французский телеканал TF1, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире LCI. Его спросили, как отреагирует Париж, если Российская Федерация осуществит новое нападение на Украину уже после заключения мирного соглашения. В ответ он сказал, что нельзя отвергать членство страны в НАТО:

«Франция заявила, что лучшей гарантией безопасности в день достижения мира является гарантия НАТО, потому что это гарантия, которую Россия никогда не испытывала. Я не думаю, что мы должны исключать, что эта карта будет разыграна. Это самая эффективная и наименее затратная гарантия безопасности».

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