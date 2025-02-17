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Ультиматум для Лукашенко

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  • Дмитрий Болкунец
  • 17.02.2025, 9:31
  • 5,332
Ультиматум для Лукашенко

Диктатор никогда не выполнял своих обещаний.

За 30 лет многие дипломаты и президенты встречались с Лукашенко, которым он обещал освободить людей и воздержаться от репрессий. Глава МИД Польши может подтвердить, что Лукашенко никогда не выполнял своих обещаний.

Практика показала, что единственный язык, который Лукашенко понимает и которому следует на 100% — это ультиматум. Опыт показал, что Лукашенко совершенно не способен к соглашениям, поскольку он сумасшедший.

Когда яйца Лукашенко в тисках, он сдержит свои обещания. Но если вы попытаетесь играть с ним, он только посмеется над вами.

Тысячи людей на собственном горьком опыте убедились, что переговоры с Лукашенко бесполезны.

В 1982 году Лукашенко был уволен из армии из-за мозаичной психопатии. Все, что он делает, полностью подтверждает этот диагноз.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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