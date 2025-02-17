Трамп разрешит Европе покупать американское оружие для Украины

Трамп разрешит Европе покупать американское оружие для Украины6
- 17.02.2025, 9:33
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Важное заявление президента США.
Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины американское оружие. Как сообщает Bloomberg, Трамп ответил «да» на вопрос журналистов относительно такого разрешения для Европы.
Агентство отмечает, что это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь США.
Ранее администрация Трампа сказала западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить альянс НАТО.
Кроме того, это оружие может предназначаться для Украины. Таким образом в США смогут передавать Украине свое оружие без значительных потерь своего капитала.