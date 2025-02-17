Задержан владелец гродненского этномагазина «Цудоўня»
- 17.02.2025, 9:39
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По протестной статье.
Владельца «Цудоўні» Андрея Нестеровичa задержали за якобы организацию действий, которые нарушили общественный порядок. Эта статья используется в Беларуси в политически мотивированных делах, отмечает Hrodna.life.
По информации издания от источников, не связанных с семьей Нестеровича, его задержали 7 февраля. Против предпринимателя завели уголовное дело по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них). В ближайшее время его должны перевести в гродненский СИЗО № 1.
В 2023 году Нестеровича судили по ст. 19.11 КоАП за якобы распространение «экстремистских» материалов. Он получил 10 суток ареста. После на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Тогда ему вынесли приговор, не связанный с лишением свободы.
Андрей Нестерович основал этномагазин «Цудоўня» в 2015 году. После выборов 2020 года магазин столкнулся со штрафами и лишением помещения. Андрей оставался в Беларуси и поддерживал свой бизнес, так как считал его важным для сохранения и развития белорусской культуры. У него двое малолетних детей, одному из которых нет еще года.