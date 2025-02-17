Минчанин нашел способ бесплатно заряжать электромобиль 3 17.02.2025, 9:54

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Фото: Tricky_Shark / Shutterstock.com

Сеть могла потерять много денег.

Минский айтишник нашел критическую уязвимость в мобильном приложении сети зарядных станций Malanka, принадлежащей «Белоруснефти». Баг позволял бесплатно заряжаться, пишет «Точка».

Айтишник Александр владеет электромобилем Li L9. Живет в частном доме — поэтому с зарядкой нет проблем. Временами подзаряжается на Malanka.

«Случайно обнаружил баг. Воспроизвел его через пару недель, причем на всех станциях. Сообщил об этом в Malanka», — рассказал Александр.

Нужно было сделать некоторые манипуляции в приложении сразу после показа рекламы в начале зарядки. Сессия тогда в приложении завершалась, а зарядка продолжалась.

Александр позвонил в службу технической поддержки. Объяснил суть бага и как его воспроизвести. Мужчина считает, что сэкономил много денег для Malanka. Написал на почту. Намекнул на бонус в письме.

В Malanka поблагодарили за проявленную бдительность. Но огорчили клиента, что за его помощь денежная компенсация не предусмотрена.

«На момент обращения пользователя информация о временных сбоях в фиксации зарядных сессий на ЭЗС уже была известна нашей службе технической поддержки. Причиной сбоя стали гарантийные работы, проводимые производителем оборудования по перепрошивке контроллеров для адаптации под новые модели электромобилей, появившиеся на дорогах Беларуси», — говорится в ответе сети.

По словам представителей Malanka, ошибка была оперативно устранена, и станции возобновили работу в штатном режиме. При этом подчеркивается, что возможность «бесплатной зарядки» исключена.

«Отсутствие отображения операции списания средств в приложении Malanka New не означает, что услуга была оказана безвозмездно. Во время зарядки количество потребленной электроэнергии фиксируется встроенным счетчиком станции, который передает данные на сервер. Даже при временном отсутствии связи с сервером данные сохраняются и передаются при восстановлении соединения, после чего денежные средства возможно списать со счета пользователя», — отмечено в комментарии.

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