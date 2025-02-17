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В Киеве экстренно отключают свет

  • 17.02.2025, 9:58
  • 2,062
В Киеве экстренно отключают свет

Электроэнергия пропадает и в других областях Украины.

Экстренные отключения электроэнергии в понедельник утром, 17 февраля, ввели в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщила «Группа ДТЭК».

«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать», – заявили в компании.

Также по указанию НЭК «Укрэнерго» в 8:30 графики аварийных отключений были введены в Сумской области, сообщила Сумская городская рада.

Позже в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что аварийные отключения электроэнергии применены по всей стране. Причиной мер ограничения назвали последствия российских атак на энергообъекты.

«В первую очередь – отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго», - добавили в энергетической компании.

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