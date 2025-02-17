В Киеве экстренно отключают свет
- 17.02.2025, 9:58
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Электроэнергия пропадает и в других областях Украины.
Экстренные отключения электроэнергии в понедельник утром, 17 февраля, ввели в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщила «Группа ДТЭК».
«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать», – заявили в компании.
Также по указанию НЭК «Укрэнерго» в 8:30 графики аварийных отключений были введены в Сумской области, сообщила Сумская городская рада.
Позже в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что аварийные отключения электроэнергии применены по всей стране. Причиной мер ограничения назвали последствия российских атак на энергообъекты.
«В первую очередь – отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго», - добавили в энергетической компании.