ISW: Кремль отказывается от мира 17.02.2025, 10:07

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Есть целый ряд признаков.

Очередная серия заявлений Кремля о том, что Украина якобы не может вести переговоры с Россией из-за «дефицита» собственного суверенитета, а также новые признаки того, что РФ планирует развернуть масштабное наступление на Константиновку, Краматорск и Славянск, указывают на неготовность России добросовестно выполнять любые будущие мирные соглашения.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на новые заявления Кремля о том, что Украина якобы не имеет собственного суверенитета. Они позволяют Москве подготовить почву для утверждений, что Украина будто бы не имеет права вести переговоры с Россией или что любые будущие соглашения, достигнутые с Украиной, будут недействительными.

Так, 16 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку Украина якобы имеет «дефицит» суверенитета. При этом Песков сослался на решение Украины не подписывать те договоренности, которые РФ и Украина обсуждали весной 2022 года в Стамбуле — мол, Россия не может верить Украине на слово, заявил кремлевский спикер. Специалисты ISW напоминают, что официальные лица Кремля уже неоднократно заявляли о том, что Запад якобы заставил Украину отказаться от т.н. «Стамбульского соглашения», а потому Украине, мол, не хватает собственного суверенитета. Песков также продолжил давние попытки Кремля безосновательно переложить вину за полномасштабное вторжение России на Украину, утверждая, что «и Украина была бы целой, […] и не было бы гражданской войны [так Москва называет период своего вторжения в Украину в 2014—2022 годах], и не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины», если бы Украина, мол, выполнила условия Минских соглашений. Хотя именно российские ставленники постоянно нарушали эти соглашения при поддержке России, напоминают в ISW.

Кроме того, подконтрольные Кремлю пропагандистские государственные СМИ России использовали новое интервью Виктора Медведчука от 15 февраля, чтобы повторить ложные нарративы Кремля о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Поэтому, как резюмируют в ISW, интервью Медведчука и заявления Пескова от 16 февраля ставят под сомнение готовность Москвы добросовестно вести переговоры об урегулировании в развязанной Кремлем войне и готовят информационные условия для нарушения Россией любого достигнутого соглашения на том основании, что украинские власти якобы не имели законного права его заключать.

В то же время, подчеркивают аналитики, Владимир Путин пытается представить себя равным Дональду Трампу и позиционировать Россию как глобальную державу, которую можно сравнить с Соединенными Штатами и которая является наследницей Советского Союза как «сверхдержавы». Об этом в частности свидетельствует и новое приглашение Трампу принять участие в параде ко Дню Победы 9 мая в Москве.

Отдельно аналитики подчеркивают, что события на фронте также свидетельствуют о неготовности России к воплощению мирных соглашений. Похоже, что сейчас российские военные прилагают усилия, чтобы достичь своей многолетней цели и захватить пояс городов-«крепостей» Украины в Донецкой области (Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск). Это «еще больше подчеркивает очевидную незаинтересованность Путина в длительном и прочном мире в Украине», отмечают в ISW.

В этом контексте аналитики Института обратили внимание на сообщения о том, что РФ передислоцировала дополнительные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ПВО) на Торецкое и Покровское направления. Это подтверждает, что российское военное командование в 2025 году видит приоритетом оккупационной армии РФ давление на Константиновку — самую южную точку «пояса крепостей» Украины на Донбассе. В частности украинский военный обозреватель. Константин Машовец 16 февраля заявил, что РФ передислоцировала ряд подразделений с Кураховского направления на Торецкое и восточный участок Покровского направления. По оценке Машовца, российские силы намерены замкнуть «карман», в котором находятся украинские войска, вокруг Старой Николаевки и вдоль трассы H-20 Авдеевка-Константиновка перед наступлением на Константиновку с юга и юго-запада. В ISW добавляют, что войска РФ, вероятно, намерены усилить наступление на юго-запад от Торецка и на северо-восток от Покровска, чтобы заставить украинские войска отойти из этого «кармана» под угрозой охвата в ближайшие месяцы.

ISW оценивает, что по состоянию на 16 февраля российские войска, действующие к востоку от Покровска возле Воздвиженки, находятся примерно в 22 километрах к югу от Константиновки. В то же время войска РФ, дислоцированные в Торецке, находятся примерно в 11 километрах от Константиновки в ближайшей точке наступления. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что оккупанты могут достичь южных окраин Константиновки в мае 2025 года, если россияне смогут восстановить недавние темпы продвижения на юг от Покровска. Однако в ISW называют такой сценарий «маловероятным», учитывая, вероятно, более значительную украинскую оборону, с которой силы РФ столкнутся по дороге к Константиновке, а также учитывая деградацию вовлеченных в это наступление российских подразделений.

Российские войска также могут намереваться воспользоваться наступлением со стороны Часова Яра и на Северском направлении (об активизации этих участков также упоминает Машовец), чтобы усилить давление на Славянск и Краматорск с севера и востока, одновременно с наступлением на Константиновку с юга.

В ISW напоминают, что «пояс крепостей» Украины — это 50-километровая линия из четырех крупных городов (Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), которая является костяком обороны Украины в Донецкой области. Россия давно стремится захватить эти города, ее войска сейчас находятся:

на расстоянии от 25 до 30 километров от восточной окраины Славянска,

примерно в 20 километрах от восточной окраины Краматорска

в девяти километрах от северо-восточной окраины Константиновки (в ближайших точках линии фронта в Донецкой области).

Однако прежде чем россияне смогут угрожать Славянску, им придется захватить Лиман и Северск (что может длиться месяцами), а также продвинуться дальше через многочисленные поля и небольшие населенные пункты, напоминают в ISW. При этом войска РФ потратили последние 10 месяцев, медленно разрушая городские районы Часова Яра и Торецка, но до сих пор полностью не захватили эти города.

Возможно, российские войска намерены продвинуться на юго-запад от Константиновки и попытаться отрезать этот город от остального «пояса крепостей», однако такой вариант не разрушит всю эту линию обороны Украины, объясняют в ISW. Продвижение России на восток и юг от Константиновки будет давить на украинские города-«крепости», однако войска РФ вряд ли будут способны полностью захватить «пояс крепостей» Донбасса в 2025 или даже в 2026 году, прогнозируют в ISW.

Аналитики называют «маловероятным», что российские военные смогут выдержать многолетнюю и разнонаправленную (в плане осей наступления) кампанию против пояса крепостей Донбасса одновременно с другими наступательными операциями в Украине. Ранее ISW широко сообщал об увеличении потерь российских военных и техники в Украине и продолжает оценивать, что такие потери неприемлемы в средне- и долгосрочной перспективе даже для РФ, учитывая нынешние темпы формирования ее вооруженных сил и оборонно-промышленный потенциал России.

«Многолетняя кампания против ряда значимых украинских оборонительных позиций почти наверняка потребует больших сил и средств, чем предыдущие усилия России в менее важных с оперативной точки зрения районах», — резюмируют в ISW.

В то же время аналитики считают, что Владимир Путин продолжает придерживаться своей «теории победы», которая предполагает, что Россия способна продолжать войну, пока не нанесет военное поражение Украине. Поэтому готовность Путина начать вероятную многолетнюю кампанию против «пояса крепостей» Украины на Донбассе «дополнительно подтверждает эту оценку и ставит под сомнение заинтересованность и намерение России сесть за стол двусторонних переговоров с Соединенными Штатами», подчеркивают свой вывод в ISW.

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