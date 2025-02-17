Шоковая терапия Владимир Фесенко

17.02.2025, 10:20

Владимир Фесенко

Заметки с Мюнхенской конференции по безопасности.

Обычно на таких крупных форумах первые выступления наиболее статусных выступающих задают и главную тематику и тональность дискуссий.

Началось все как следует. Европейские лидеры (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие) призвали по сохранению единства и общей ответственности безопасности (США и Европы).

А вот дальше произошла абсолютная неожиданность. Европейские лидеры получили крайне неожиданный ответ. Неделя шоков для Европы и Запада продолжилась. В роли очередного американского шокера выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Дело даже не в том, что он начал учить европейцев демократии.

Американцы любят учить жизни всех остальных. Но со слов Джей Ди Вэнса выяснилось, что бояться надо не России и Китаю, а проблем с демократией внутри Европы. А дальше началась жесткая критика Европы за якобы притеснения демократии. Если это просто тактический наезд на европейцев в стиле Трампа, то пусть.

Но кажется, что все глубже и серьезнее. Вспомните, кого пригласил Трамп на свою инаугурацию, кого поддерживает и кого критикует Илон Маск. Это тенденция.

Речь Джей ди Вэнса может стать исторической с точки зрения объявления ценностного, идеологического разрыва внутри западного мира. Некоторое время назад я пошутил относительно экспорта трампистской консервативно-популистской революции в другие страны. Сейчас уже не до шуток. Все выглядит очень серьезно и достаточно опасно.

Накануне мюнхенской конференции я призвал присмотреться к выступлению Джей Ди Вэнса в Мюнхене. Но такого выступления я точно не ожидал. Между прочим, об Украине в своем выступлении он почти не упомянул, лишь выразил надежду на «разумное урегулирование».

Учитывая направленность и тональность его выступления, может это и на хорошо. Вообще по Украине Джей Ди Вэнс стал высказываться более сдержанно и без резкой критики в адрес нашей страны. Возможно это связано с тем, что он сейчас относится к группе переговорщиков с Украиной.

Одним из важных событий первого дня Мюнхенской конференции стала встреча Джей Ди Вэнса (вместе с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем Трампа по переговорам с Украиной и Россию Китом Келлогом) с президентом Зеленским и украинской делегацией. Вокруг этой встречи тоже была большая политическая интрига. Эту встречу сначала отложили. Были слухи, что это связано с согласованием ресурсного соглашения между США и Украиной, которое якобы должны были подписать в Мюнхене. Но похоже так ничего и не подписали.

Даже в американских СМИ появились утечки, что американский проект этого соглашения не устроил Украину. Учитывая стиль Трампа, вполне вероятно, что Белый дом предложил нам такие условия, которые не отвечали украинским интересам.

По неофициальной информации из украинских источников, в американском варианте Соглашения также не были отражены вопросы гарантий безопасности для Украины. Думаю, что стоит дождаться подробностей о переговорах вокруг этого cоглашения.

Но из того, что известно сейчас, вокруг текста соглашения идет активная дискуссия (если не говорить об этом в более жестких терминах). И это хорошо. За свои интересы надо бороться не только против России, но и во взаимодействии с нашим главным стратегическим партнером.

Еще немного о переговорах с США. Встреча в Мюнхене и анонс дальнейших переговорных раундов между США и Украиной наглядно опровергают популярный тезис, что американцы договариваются только с россиянами, игнорируя Украину. Как раз с Украиной США ведут более официальные и содержательные переговоры.

А с Россией это скорее «терки по понятиям», конечно, что в неофициальном формате (правда, в этом есть и свои риски). Обращу внимание, что в Мюнхене отдельно встретились также Андрей Ермак и Кит Келлог.

Это лишний раз подтверждает, что с нашей стороны главным операционным переговорщиком с США по-прежнему будет глава Офиса президента Украины. В переговорах остается и Кит Келлог, вопреки слухам и предположениям, что его якобы заменили на Стива Уиткоффа, который недавно ездил в Москву.

Скорее всего, в переговорном процессе будут и Уиткофф, и Келлог. Уиткофф будет контактировать с Москвой, а Келлог с Киевом и европейцами. Это соответствует нынешнему формату переговоров США – отдельно с Россией, и отдельно с Украиной. Но уже обсуждается и вопрос о прямых переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил Джей ди Вэнс.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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