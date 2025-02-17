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В небе над Беларусью заметили необычное природное явление

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  • 17.02.2025, 10:29
  • 3,992
В небе над Беларусью заметили необычное природное явление

Фотофакт.

Сегодня ночью жители Могилева наблюдали в небе необычный природный эффект «Световой столб».

Световой столб — визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются также столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света). Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

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